Юная тагильчанка выступит в большом концертном зале Кремля

Десятилетняя певица из Нижнего Тагила стала лауреатом Национальной премии в области культуры и искусства «Будущее России», сообщают «Все новости».

В ноябре Богдана Борей поедет в Москву на церемонию награждения, она споет в большом концертном зале Кремля. Девочка одержала победу на отборочном этапе премии в Екатеринбурге в прошлом году. Теперь она получила приглашение на поездку в Москву. Участники выступят в Государственном Кремлёвском дворце после финала конкурса, который будет проходить на «Воробьевых горах». Богдана занимается вокалом с трех лет во дворце имени Окунева, а также занимается в музыкальной школе. Певица работает в разных музыкальных жанрах, в конкурсах почти все время участвует с народным стилизованным вокалом. Напомним, что экс-солистка группы «Комбинация» Светлана Кашина выпустила свой первый сольный альбом «Успеть».

