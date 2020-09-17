Юная тагильчанка выступит в большом концертном зале Кремля

Юная тагильчанка выступит в большом концертном зале Кремля

Сегодня, 15:44ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Десятилетняя певица из Нижнего Тагила стала лауреатом Национальной премии в области культуры и искусства «Будущее России», сообщают «Все новости».

В ноябре Богдана Борей поедет в Москву на церемонию награждения, она споет в большом концертном зале Кремля.

Девочка одержала победу на отборочном этапе премии в Екатеринбурге в прошлом году.

Теперь она получила приглашение на поездку в Москву. Участники выступят в Государственном Кремлёвском дворце после финала конкурса, который будет проходить на «Воробьевых горах».

Богдана занимается вокалом с трех лет во дворце имени Окунева, а также занимается в музыкальной школе.

Певица работает в разных музыкальных жанрах, в конкурсах почти все время участвует с народным стилизованным вокалом.

Напомним, что экс-солистка группы «Комбинация» Светлана Кашина выпустила свой первый сольный альбом «Успеть».

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
конкурсКремльпевицаНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
В Нижнем Тагиле зафиксировано превышение концентрации в воздухе сразу двух веществ
«Новые заплатки на старые штаны». Что делать с протекающими крышами тагильских домов
«Гордость берет за свой город». Истории трудовых династий Нижнего Тагила
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы