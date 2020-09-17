Юная тагильчанка выступит в большом концертном зале Кремля

В ноябре Богдана Борей поедет в Москву на церемонию награждения, она споет в большом концертном зале Кремля.
Девочка одержала победу на отборочном этапе премии в Екатеринбурге в прошлом году.
Теперь она получила приглашение на поездку в Москву. Участники выступят в Государственном Кремлёвском дворце после финала конкурса, который будет проходить на «Воробьевых горах».
Богдана занимается вокалом с трех лет во дворце имени Окунева, а также занимается в музыкальной школе.
Певица работает в разных музыкальных жанрах, в конкурсах почти все время участвует с народным стилизованным вокалом.
Напомним, что экс-солистка группы «Комбинация» Светлана Кашина выпустила свой первый сольный альбом «Успеть».