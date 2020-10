Водителям Свердловской области рекомендовали сменить летние шины на зимние. В некоторых городах региона, в том числе и Нижнем Тагиле уже выпал снег, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по региону.

Отмечается, что на догах по утрам из-за понижения температуры наблюдается гололедица. В ближайшую неделю ожидается похолодание до минусовых температур. В связи с этим рекомендуется произвести не только замену шин, но и технических жидкостей. А также быть более бдительными на дорогах. Напомним, сегодня ночью в Нижнем Тагиле выпал снег. По словам очевидцев, в некоторых местах слой снега достигал трех-четырех сантиметров. «Местами слой три-четыре сантиметра»: в Нижнем Тагиле ночью выпал снег

