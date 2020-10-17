«Местами слой три-четыре сантиметра»: в Нижнем Тагиле ночью выпал снег

Отдел пропаганды ГИБДД предупреждает, что в связи с выпадением обильных осадков в виде мокрого снега возможна гололедица. Автомобилистам стоит соблюдать осторожность на дороге, а также безопасную дистанцию между транспортными средствами. В ГИБДД настоятельно рекомендуют заменить летнюю авторезину на зимнюю.