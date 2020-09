На Белой горе выпал первый снег, сообщает «Тагильский рабочий».

По данным синоптиков до конца недели температура не превысит +10 градусов. Жителей ждет пасмурная погода с осадками. Ранее сообщалось, что с 22 сентября на Урал должно прийти «бабье лето». Напомним, что в Екатеринбурге также выпал первый снег, ночью были заморозки.

