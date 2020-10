4 октября в Свердловской области выпал снег, который вскоре растаял. Осадки в виде снежинок были замечены под Нижним Тагилом и в Екатеринбурге, пишет E1.

Ранее синоптики сообщили о похолодании: в ближайшие дни температура воздуха будет варьироваться от -1 до +6 градусов, обещается снег и дождь. Video: е1.ru Напомним, 21 сентября на Белой горе под Нижним Тагилом выпал первый снег. На Белой горе под Нижним Тагилом выпал снег

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter