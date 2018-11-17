Более трех килограммов наркотиков уничтожены в Нижнем Тагиле

Наркотики сожгли в печи одного из предприятий города. Кроме самих веществ были сожжены курительные трубки, шприцы, перчатки.

Уничтожение прошло под надзором специальной комиссии, в состав которой вошли сотрудники прокуратуры, дознаватели, экологи и представители системы здравоохранения.