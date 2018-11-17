Более трех килограммов наркотиков уничтожены в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:57ОбществоФото: пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское»
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В Нижнем Тагиле сотрудники полиции сожгли в печи более трех килограммов наркотических веществ.
Сюжеты: Нижний Тагил
Наркотики сожгли в печи одного из предприятий города. Кроме самих веществ были сожжены курительные трубки, шприцы, перчатки.
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Уничтожение прошло под надзором специальной комиссии, в состав которой вошли сотрудники прокуратуры, дознаватели, экологи и представители системы здравоохранения.
Было уничтожено более 205 предметов, которые фигурировали в 63 уголовных делах в отношении 74 обвиняемых. По всем этим делам уже вынесены приговоры, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».
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