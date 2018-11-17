Православные предложили назвать екатеринбургский аэропорт именем Елизаветы Романовой

Верующие предложили свой вариант нового имени для аэропорта Кольцово. Им стало имя княгини Елизаветы Федоровны. Текст обращения к главе региона выложила в соцсети создатель Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале Оксана Иванова.

Как пишет «Политсовет», в тексте говорится, что включение в список рассматриваемых имен имени княгини Романовой подчеркнуло бы роль женщины в истории России.