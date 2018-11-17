Православные предложили назвать екатеринбургский аэропорт именем Елизаветы Романовой
Сегодня, 12:01ОбществоФото: Официальный портал Екатеринбург.рф
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Православные написали обращение к губернатору Свердловской области о включении в список имен для екатеринбургского Кольцово имени святой княгини Елизаветы Федоровны Романовой.
Сюжеты: Екатеринбург
Верующие предложили свой вариант нового имени для аэропорта Кольцово. Им стало имя княгини Елизаветы Федоровны. Текст обращения к главе региона выложила в соцсети создатель Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале Оксана Иванова.
Как пишет «Политсовет», в тексте говорится, что включение в список рассматриваемых имен имени княгини Романовой подчеркнуло бы роль женщины в истории России.
Великая княгиня Елизавета Романова была убита в 1918 году под Алапаевском.
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