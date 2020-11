Экономист: «Через 30 лет пенсии в России будут меньше, чем сейчас»

Жителям России, которые выйдут на пенсию через 30-35 лет, не стоит рассчитывать на большую пенсию.

По мнению экономиста Евгения Гонтмахера, граждане в возрасте 30 лет будут получать меньше, чем нынешние пенсионеры. Это может произойти, если в России не изменят правила начисления выплат. Это будет очень небольшая сумма, рассказал экономист «Новой газете». При этом он подчеркнул, что в этом нет «ничего трагического». Гонтмахер напомнил о том, как формируется пенсия, а именно из трех факторов: взносов других людей, части заработной платы и личного пенсионного фонда. Он отметил, что молодое поколение должно «немножко по-другому выстраивать стратегию своей жизни, чтобы обеспечить достойную старость». На пенсии экономист советует сдавать недвижимое имущество или быть акционером. Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что в правительстве будут прорабатывать вопрос по возобновлению индексаций пенсий работающим пенсионерам. Они не индексируются с начала 2016 года. Песков рассказал о рассмотрении вопроса об индексации пенсий работающим пенсионерам

Related news: Песков рассказал о рассмотрении вопроса об индексации пенсий работающим пенсионерам

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter