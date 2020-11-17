Экономист: «Через 30 лет пенсии в России будут меньше, чем сейчас»

Гонтмахер напомнил о том, как формируется пенсия, а именно из трех факторов: взносов других людей, части заработной платы и личного пенсионного фонда. Он отметил, что молодое поколение должно «немножко по-другому выстраивать стратегию своей жизни, чтобы обеспечить достойную старость». На пенсии экономист советует сдавать недвижимое имущество или быть акционером.