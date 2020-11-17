Экономист: «Через 30 лет пенсии в России будут меньше, чем сейчас»

Экономист: «Через 30 лет пенсии в России будут меньше, чем сейчас»

Сегодня, 15:00ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Жителям России, которые выйдут на пенсию через 30-35 лет, не стоит рассчитывать на большую пенсию.

По мнению экономиста Евгения Гонтмахера, граждане в возрасте 30 лет будут получать меньше, чем нынешние пенсионеры. Это может произойти, если в России не изменят правила начисления выплат.

Это будет очень небольшая сумма, рассказал экономист «Новой газете».

При этом он подчеркнул, что в этом нет «ничего трагического».

Гонтмахер напомнил о том, как формируется пенсия, а именно из трех факторов: взносов других людей, части заработной платы и личного пенсионного фонда. Он отметил, что молодое поколение должно «немножко по-другому выстраивать стратегию своей жизни, чтобы обеспечить достойную старость». На пенсии экономист советует сдавать недвижимое имущество или быть акционером.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что в правительстве будут прорабатывать вопрос по возобновлению индексаций пенсий работающим пенсионерам. Они не индексируются с начала 2016 года.

Related news:
Россияпенсии
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы