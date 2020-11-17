Евгений Куйвашев: «В 2021 году уровень безработицы в регионе сократится в три раза»

На заседании Заксобрания региона с докладом об основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2021 год Куйвашев заявил, что к концу следующего года уровень зарегистрированной безработицы должен составить 2%. По итогам этого года, он может составить 6%.
Напомним, в октябре, впервые с апреля 2020 года, уровень безработицы в Свердловской области стал снижаться. В общей сложности за год число граждан, состоящих на учете в центре занятости населения, выросло почти в пять раз по сравнению с тем же периодом 2019 года.