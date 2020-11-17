В Свердловской области потратили почти 15 миллиардов рублей на борьбу с COVID-19

В Свердловской области потратили почти 15 миллиардов рублей на борьбу с COVID-19

Сегодня, 12:47ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
На Среднем Урале для борьбы с COVID-19 и устранения последствий эпидемии потратили 14,9 миллиардов рублей. Об этом рассказал губернатор Евгений Куйвашев на заседании ЗакСо.

Как пишет Znak, губернатор отметил, что из бюджета региона было выделено почти шесть миллиардов, а остальные средства предоставлены из федерального бюджета.

Почти 2,5 миллиарда потрачено на реорганизацию и обеспечение медицинских учреждений для предоставления койко-мест коронавирусным больным. Около шести миллиардов ушло на доплаты медикам за работу с COVID-19.

Кроме того, были выделены 18 миллиардов рублей для выплат в адрес 78 тысяч семей с детьми. По пособиям безработным израсходовано 5,7 миллиарда рублей. Кроме того, получили поддержку более 15 тысяч самозанятых.

Напомним, Свердловская область вошла в число регионов с самой высокой федеральной поддержкой по борьбе с коронавирусом. Президент РФ Владимир Путин поручил выделить региону 9,9 миллиарда рублей. Больше выделили только Татарстану — 13,6 миллиарда рублей и Краснодарскому краю — 11,7 миллиарда.

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