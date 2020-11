В Свердловской области потратили почти 15 миллиардов рублей на борьбу с COVID-19

На Среднем Урале для борьбы с COVID-19 и устранения последствий эпидемии потратили 14,9 миллиардов рублей. Об этом рассказал губернатор Евгений Куйвашев на заседании ЗакСо.

Как пишет Znak, губернатор отметил, что из бюджета региона было выделено почти шесть миллиардов, а остальные средства предоставлены из федерального бюджета. Почти 2,5 миллиарда потрачено на реорганизацию и обеспечение медицинских учреждений для предоставления койко-мест коронавирусным больным. Около шести миллиардов ушло на доплаты медикам за работу с COVID-19. Кроме того, были выделены 18 миллиардов рублей для выплат в адрес 78 тысяч семей с детьми. По пособиям безработным израсходовано 5,7 миллиарда рублей. Кроме того, получили поддержку более 15 тысяч самозанятых. Напомним, Свердловская область вошла в число регионов с самой высокой федеральной поддержкой по борьбе с коронавирусом. Президент РФ Владимир Путин поручил выделить региону 9,9 миллиарда рублей. Больше выделили только Татарстану — 13,6 миллиарда рублей и Краснодарскому краю — 11,7 миллиарда. Свердловская область получила почти 10 миллиардов рублей на борьбу с коронакризисом

