«Весь мир идет по этому пути». Куйвашев объяснил перевод скорой помощи на аутсорсинг

Напомним, в ноябре на портале госзакупок появилось три конкурса по передаче скорой помощи на аутсорсинг с 2021 по 2023 год: в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Первоуральске. При этом в сети появился документ, согласно которому с февраля 2021 года начнутся массовые увольнения в скорой помощи Нижнего Тагила. Работы лишатся более 150 человек.