«Весь мир идет по этому пути». Куйвашев объяснил перевод скорой помощи на аутсорсинг

Депутат от Нижнего Тагила Владимир Радаев во время обсуждения бюджетного послания Куйвашева предложил отложить реформу на 2022 год.
Губернатор ответил, что постоянно говорится об увеличении зарплаты и эффективности. Для этого необходимо разумное привлечение финансовых ресурсов. Сейчас скорая помощь «архизагружена», нужно увеличение и обновления автопарка.
Весь мир идет по этому пути. Почему мы-то в каменном веке должны оставаться? Да, теперь запчасти будет покупать не главврач. Их нужно освободить от лишней функции,цитируют слова Куйвашева «Европейско-азиатские новости».
Напомним, в ноябре на портале госзакупок появилось три конкурса по передаче скорой помощи на аутсорсинг с 2021 по 2023 год: в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Первоуральске. При этом в сети появился документ, согласно которому с февраля 2021 года начнутся массовые увольнения в скорой помощи Нижнего Тагила. Работы лишатся более 150 человек.