«Весь мир идет по этому пути». Куйвашев объяснил перевод скорой помощи на аутсорсинг

«Весь мир идет по этому пути». Куйвашев объяснил перевод скорой помощи на аутсорсинг

Сегодня, 13:05ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не будет откладывать перевод на аутсорсинг скорую помощь в крупнейших городах региона.

Депутат от Нижнего Тагила Владимир Радаев во время обсуждения бюджетного послания Куйвашева предложил отложить реформу на 2022 год.

Губернатор ответил, что постоянно говорится об увеличении зарплаты и эффективности. Для этого необходимо разумное привлечение финансовых ресурсов. Сейчас скорая помощь «архизагружена», нужно увеличение и обновления автопарка.

Весь мир идет по этому пути. Почему мы-то в каменном веке должны оставаться? Да, теперь запчасти будет покупать не главврач. Их нужно освободить от лишней функции,цитируют слова Куйвашева «Европейско-азиатские новости».

Напомним, в ноябре на портале госзакупок появилось три конкурса по передаче скорой помощи на аутсорсинг с 2021 по 2023 год: в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Первоуральске. При этом в сети появился документ, согласно которому с февраля 2021 года начнутся массовые увольнения в скорой помощи Нижнего Тагила. Работы лишатся более 150 человек.

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