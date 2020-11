«Весь мир идет по этому пути». Куйвашев объяснил перевод скорой помощи на аутсорсинг

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не будет откладывать перевод на аутсорсинг скорую помощь в крупнейших городах региона.

Депутат от Нижнего Тагила Владимир Радаев во время обсуждения бюджетного послания Куйвашева предложил отложить реформу на 2022 год. Губернатор ответил, что постоянно говорится об увеличении зарплаты и эффективности. Для этого необходимо разумное привлечение финансовых ресурсов. Сейчас скорая помощь «архизагружена», нужно увеличение и обновления автопарка. Весь мир идет по этому пути. Почему мы-то в каменном веке должны оставаться? Да, теперь запчасти будет покупать не главврач. Их нужно освободить от лишней функции,цитируют слова Куйвашева «Европейско-азиатские новости». Напомним, в ноябре на портале госзакупок появилось три конкурса по передаче скорой помощи на аутсорсинг с 2021 по 2023 год: в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Первоуральске. При этом в сети появился документ, согласно которому с февраля 2021 года начнутся массовые увольнения в скорой помощи Нижнего Тагила. Работы лишатся более 150 человек. В сети появился приказ об увольнении работников скорой помощи в Нижнем Тагиле

Related news: В сети появился приказ об увольнении работников скорой помощи в Нижнем Тагиле

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter