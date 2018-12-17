Сайгид Билалов единогласно избран мэром Алапаевска

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Новый глава города выбран в Алапаевске. Им стал Сайгид Билалов.
Сюжеты: Алапаевск
На заседании городской думы в Алапаевске 17 декабря единогласно главой города был выбран Сайгид Билалов. Новый градоначальник вступит в должность 21 декабря 2018 года.
На рассмотрение в думу были представлены несколько кандидатур, помимо Сайгида Билалова за должность боролись депутат Наталья Чернышева, общественник Андрей Никонов и производственный директор ОО «Дельта» Лев Постовалов. Наталья Чернышева взяла самоотвод, из оставшихся претендентов депутаты единогласно выбрали Билалова, пишет «Областная газета».
Бывший градоначальник Сергей Беспалов сложил полномочия в связи с предложением работать в Екатеринбурге.
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