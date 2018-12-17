Сайгид Билалов единогласно избран мэром Алапаевска

На заседании городской думы в Алапаевске 17 декабря единогласно главой города был выбран Сайгид Билалов. Новый градоначальник вступит в должность 21 декабря 2018 года.

На рассмотрение в думу были представлены несколько кандидатур, помимо Сайгида Билалова за должность боролись депутат Наталья Чернышева, общественник Андрей Никонов и производственный директор ОО «Дельта» Лев Постовалов. Наталья Чернышева взяла самоотвод, из оставшихся претендентов депутаты единогласно выбрали Билалова, пишет «Областная газета».