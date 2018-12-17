Тяжкий вред: житель Нижнего Тагила предстанет перед судом за стрельбу в соседа

В Нижнем Тагиле в суд направлены материалы дела в отношении мужчины, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью. Инцидент произошел летом 2018 года. Установлено, что в медучреждение города был доставлен мужчина с тяжелыми травмами, причиненными, в том числе, и огнестрельным оружием. Потерпевший был доставлен из коллективного сада в Дзержинском районе.

Оказалось, что у мужчины произошел конфликт с соседом. Причиной стычки стало бурное застолье, в ходе которого сначала повздорили участники посиделок, а потом на их крики пришел сосед, который разбил стекло на веранде и начал обстреливать участников застолья. Пуля попала в висок пожилому мужчине, сосед на этом не остановился, проник в дом и начал избивать потерпевшего. В ходе драки также пострадал сын пенсионера. У него диагностированы переломы пальцев рук от ударов кочергой.