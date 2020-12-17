Путин о пандемии: «Система здравоохранения отреагировала адекватно на угрозы»

Путин о пандемии: «Система здравоохранения отреагировала адекватно на угрозы»

Сегодня, 14:53ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Президент РФ Владимир Путин оценил скорость реакции медицины в стране на пандемию коронавируса.

Путин сказал, что к таким масштабам пандемии, с которым столкнулась Россия, оказалась не готова ни одна система здравоохранения в мире. По его словам, наша система оказалась более эффективной по сравнению с другими.

Далеко не все решено, но на момент начала пандемии мы сразу среагировали на границе и выиграли время для того, чтобы начать активную подготовку, когда это придет в большом масштабе к нам. Мы не потеряли это время зря,сказал Путин.

Он отметил, что потребность в коечных местах составляла 95 тысяч, была 50% готовность. Сейчас развернуто 277 тысяч коек, построено 40 центров (30 от Минобороны, 10 возвели сами регионы). Часть лечебных заведений была быстро перепрофилирована для борьбы с COVID-19.

Мы выстроили переподготовку, выделили материальную поддержку врачам в красной зоне, быстро развернули производство защитных средств,пояснил Путин.

Президент отметил, что в 20% раз выросло производство масок.

Также Путин высказался по поводу недостатка лекарств в некоторых регионах. По его словам, это связано с проблемами в логистике — несвоевременными заказами и доставкой.

Мы начали производить препараты в массовом количестве. Россия первая в мире изобрела и начала производить эффективную вакцину, и нет случаев серьезных побочных явлений,добавил президент.

Stories:
Коронавирус
Владимир Путинпресс-конференция
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы