Путин о пандемии: «Система здравоохранения отреагировала адекватно на угрозы»

Президент РФ Владимир Путин оценил скорость реакции медицины в стране на пандемию коронавируса.

Путин сказал, что к таким масштабам пандемии, с которым столкнулась Россия, оказалась не готова ни одна система здравоохранения в мире. По его словам, наша система оказалась более эффективной по сравнению с другими. Далеко не все решено, но на момент начала пандемии мы сразу среагировали на границе и выиграли время для того, чтобы начать активную подготовку, когда это придет в большом масштабе к нам. Мы не потеряли это время зря,сказал Путин. Он отметил, что потребность в коечных местах составляла 95 тысяч, была 50% готовность. Сейчас развернуто 277 тысяч коек, построено 40 центров (30 от Минобороны, 10 возвели сами регионы). Часть лечебных заведений была быстро перепрофилирована для борьбы с COVID-19. Мы выстроили переподготовку, выделили материальную поддержку врачам в красной зоне, быстро развернули производство защитных средств,пояснил Путин. Президент отметил, что в 20% раз выросло производство масок. Также Путин высказался по поводу недостатка лекарств в некоторых регионах. По его словам, это связано с проблемами в логистике — несвоевременными заказами и доставкой. Мы начали производить препараты в массовом количестве. Россия первая в мире изобрела и начала производить эффективную вакцину, и нет случаев серьезных побочных явлений,добавил президент. Стали известны подробности бесплатной вакцинации жителей Нижнего Тагила от COVID-19

