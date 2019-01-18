Нижний Тагил может подать заявку в новую программу финансовой поддержки моногородов

Вопросы развития моногородов обсуждались в рамках Гайдаровского форума, в котором приняли участие замглавы мэрии Нижнего Тагила по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов и член комитета госдумы по экономполитике, промышленности и инновационному развитию Алексей Балыбердин.

С середины 2018 года правительство города работает над созданием новой программы по развитию Нижнего Тагила. В нее внесено около трех тысяч предложений. Об этом сказал Алексей Бурдилов. Он также отметил, что в реализации проекта примут участие градообразующие предприятия. Данное нововведение, по его словам, будет поддержано фондом развития моногородов.

Бурдилов отметил, что предложения по программе поддержки моногородов можно использовать в городе. Например, для получения допсредств на концессию объектов водоснабжения и водоотведения города, а также возможно привлечение фонда к обеспечению бесплатной инфраструктуры инвестиционной площадки индустриального парка «Восточный», процесс создания которого идет в Нижнем Тагиле.

В настоящий момент уже осуществляется работа по некоторым направлениям программы. Позже планируется привлечение правительства региона, которое может представить в фонд поддержки заявки Нижнего Тагила.