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Нижний Тагил может подать заявку в новую программу финансовой поддержки моногородов
Сюжеты:
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Нижний Тагил может подать заявку в новую программу финансовой поддержки моногородов

Сегодня, 19:46ОбществоФото: Официальный сайт администрации Нижнего Тагила
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