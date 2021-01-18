В России сместились сроки запись детей в первые классы

В России сместились сроки запись детей в первые классы

Сегодня, 15:07ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Минпросвещения России перенесло начало записи в первые классы на 1 апреля.

Согласно изменениям в приказе №458, зарегистрированном 11 сентября 2020 года, запись в первые классы российских школ начнется теперь с 1 апреля 2021 года. Ранее поступление начиналось в феврале.

Изменения коснутся детей, проживающих в домах, адреса которых закреплены за конкретной школой. Такие ребята имеют приоритет при наборе классов. Кроме того, преимущественный прием имеют дети, братья или сестра которых уже учатся в школе.

Принимать документы на прием в школу будут до 30 июня. Директор образовательного учреждения обязан издать приказ о зачислении в течение трех дней после окончание сбора заявок.

Детей, не имеющих первоочередного права поступления, запись в первый класс начнется с 6 июля, вместо 1 июля ранее.

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