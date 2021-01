В России сместились сроки запись детей в первые классы

Минпросвещения России перенесло начало записи в первые классы на 1 апреля.

Согласно изменениям в приказе №458, зарегистрированном 11 сентября 2020 года, запись в первые классы российских школ начнется теперь с 1 апреля 2021 года. Ранее поступление начиналось в феврале. Изменения коснутся детей, проживающих в домах, адреса которых закреплены за конкретной школой. Такие ребята имеют приоритет при наборе классов. Кроме того, преимущественный прием имеют дети, братья или сестра которых уже учатся в школе. Принимать документы на прием в школу будут до 30 июня. Директор образовательного учреждения обязан издать приказ о зачислении в течение трех дней после окончание сбора заявок. Детей, не имеющих первоочередного права поступления, запись в первый класс начнется с 6 июля, вместо 1 июля ранее.

