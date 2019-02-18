50 грамм синтетических наркотиков изъяты у 28-летней жительницы Нижнего Тагила

Полицейские Нижнего Тагила, располагая информацией о том, что девушка занимается сбытом наркотических веществ, вели за ней скрытое наружное наблюдение, в ходе которого подозреваемая была задержана в момент попытки продажи дозы синтетики.

При визуальном осмотре комнаты тагильчанки на журнальном столике была обнаружена пластиковая бутылка, а также кусочек фольги с характерным налетом копоти и курительная трубка. Что могло свидетельствовать о том, что в помещении употребляли наркотические вещества.

Помимо этого, в арендованной квартире в центре города, где девушка проживала с сожителем, были обнаружены 27 свертков из полимера в которых, предположительно, было расфасовано наркотическое вещество.

В присутствии понятых был распакован один из свертков в котором находилось порошкообразное вещество белого цвета. Задержанная призналась, что это синтетический наркотик.

Также девушка пояснила, что находилась в отпуске по уходу за ребенком, она рассталась с мужем и ей нужны были деньги. Она не нашла работу и решила заработать на продаже наркотиков. Со слов тагильчанки, она планировала заработать на одежду ребенку.

Свертки были направлены на экспертизу, которая показала, что в них находилось наркотическое вещество массой 50грамм.