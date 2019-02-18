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50 грамм синтетических наркотиков изъяты у 28-летней жительницы Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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50 грамм синтетических наркотиков изъяты у 28-летней жительницы Нижнего Тагила

Сегодня, 15:52ОбществоФото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
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