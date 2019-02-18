Еще одно уголовное дело заведено на главу Свердловской железной дороги

18 февраля глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов планировал обжаловать решение суда о заключении его под стражу на время следствия. Однако стало известно, что в отношении мужчины заведено еще одно уголовное дело. Таким образом, Миронов стал фигурантом по трем уголовным делам.