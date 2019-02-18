Еще одно уголовное дело заведено на главу Свердловской железной дороги
Сегодня, 15:58ОбществоЮлия СувороваФото: pixabay.com
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Еще одно уголовное дело возбуждено в отношении главы СвЖД Алексея Миронова.
Сюжеты: Екатеринбург
18 февраля глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов планировал обжаловать решение суда о заключении его под стражу на время следствия. Однако стало известно, что в отношении мужчины заведено еще одно уголовное дело. Таким образом, Миронов стал фигурантом по трем уголовным делам.
Ранее Миронову вменялось получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями. Еще одно дело заведено также по ст. 290 УК РФ, пишет Е1.
Мы считаем, что возбуждение дела — не что иное, как попытка давления на суд,отметил адвокат Миронова.
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