ООО МФК «МигКредит» в Екатеринбурге оштрафовано за 55 звонков должнику
Суд Екатеринбурга по обращению УФССП России по Свердловской области оштрафовал микрофинансовую организацию «МигКредит» за превышение допустимого количества звонков должнику.
В отношении «МигКредит» была проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что организация превысила законодательно разрешенное количество звонков с целью взыскания просроченной задолженности. Установлено, что кредитная организация позвонила клиенту 55 раз за 20 дней. Законодательно разрешено осуществлять не более одного звонка в день, не более 2 звонков в неделю. Количество звонков в месяц должно быть не более 8.
Кроме того, было установлено, что организация допустила взаимодействие с третьим лицом без согласия должника и третьего лица – представители «МигКредит» совершали звонки бывшему коллеге клиента.
Юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде наложения штрафов в размере 50 тысяч рублей, сообщает УФССП по Свердловской области.