ООО МФК «МигКредит» в Екатеринбурге оштрафовано за 55 звонков должнику

В отношении «МигКредит» была проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что организация превысила законодательно разрешенное количество звонков с целью взыскания просроченной задолженности. Установлено, что кредитная организация позвонила клиенту 55 раз за 20 дней. Законодательно разрешено осуществлять не более одного звонка в день, не более 2 звонков в неделю. Количество звонков в месяц должно быть не более 8.