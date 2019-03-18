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Мэрия Екатеринбурга хочет обанкротить шансонье Новикова за долг в 1,3 млн
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мэрия Екатеринбурга хочет обанкротить шансонье Новикова за долг в 1,3 млн

Сегодня, 13:00ОбществоФото: Страница Александра Новикова/https://facebook.com/aleksandrnovikov001
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