Мэрия Екатеринбурга хочет обанкротить шансонье Новикова за долг в 1,3 млн
Сегодня, 13:00ОбществоФото: Страница Александра Новикова/https://facebook.com/aleksandrnovikov001
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Администрация Екатеринбурга обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с просьбой признать банкротом барда Александра Новикова из-за долга в 1,3 миллиона рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
Согласно данным из картотеки арбитражных дел, заявление подано 15 марта 2019 года, сумма исковых требований - 1,3 миллиона рублей. Заявление пока не принято в производство. Причины исковых требований неизвестны.
Это уже не первое исковое заявление мэрии к индивидуальному предпринимателю. Администрация Екатеринбурга требовала признать шансонье банкротом в августе 2018 года.
Напомним, что в отношении Новикова было возбуждено уголовное дело из-за долгостроя «Бухта Квинс». В январе 2019 года он сообщил о передаче пайщикам ключей от их жилья.
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