Мэрия Екатеринбурга хочет обанкротить шансонье Новикова за долг в 1,3 млн

Согласно данным из картотеки арбитражных дел, заявление подано 15 марта 2019 года, сумма исковых требований - 1,3 миллиона рублей. Заявление пока не принято в производство. Причины исковых требований неизвестны.

Это уже не первое исковое заявление мэрии к индивидуальному предпринимателю. Администрация Екатеринбурга требовала признать шансонье банкротом в августе 2018 года.