В Екатеринбурге буйный мужчина выкидывал из окна мебель и повредил иномарки

Как сообщают очевидцы, житель квартиры на пятом этаже дома на улице Посадской находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина кричал и выкидывал из окна мебель и домашние вещи.

Жители дома взломали дверь в квартиру и попытались успокоить соседа, однако мужчина продолжал кричать, в руках у него был нож. На место вызвали наряд полиции. Успокоить мужчину, удалось только применив наручники. Он сообщил, что несколько дней подряд употреблял наркотики и алкоголь. Дебошир доставлен в медучреждение.