В Екатеринбурге буйный мужчина выкидывал из окна мебель и повредил иномарки
Сегодня, 09:54ОбществоФото: Е1.ru
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В Екатеринбурге вечером 17 марта буйный жилец выкидывал из окна предметы мебели и повредил два автомобиля.
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщают очевидцы, житель квартиры на пятом этаже дома на улице Посадской находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина кричал и выкидывал из окна мебель и домашние вещи.
Жители дома взломали дверь в квартиру и попытались успокоить соседа, однако мужчина продолжал кричать, в руках у него был нож. На место вызвали наряд полиции. Успокоить мужчину, удалось только применив наручники. Он сообщил, что несколько дней подряд употреблял наркотики и алкоголь. Дебошир доставлен в медучреждение.
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В результате инцидента повреждены два автомобиля, припаркованные под окнами буйного жильца. В частности, у Chery Tiggo помята крыша и выбито стекло, а у автомобиля Nissan Almera повреждено покрытие, сообщает Е1.
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