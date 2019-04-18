17-летний студент спас пропавшего пенсионера в Нижнем Тагиле

Я, как обычно поднялся домой. После у меня папа пошел в школу забирать моего младшего брата. Вернувшись домой, он мне рассказал, что видел мужчину возле нашего дома, который стоит в легкой одежде и в тапочках. Я и вспомнил про этого мужчину. Позже у меня папа сел за компьютер почитать новости. Там то и увидели объявление о пропаже,рассказывает Егор.