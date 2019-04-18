17-летний студент спас пропавшего пенсионера в Нижнем Тагиле
Пропавшего 17 апреля пенсионера Алексея Плохова нашёл на Гальянке студент Нижнетагильского железнодорожного техникума Егор. Случайно встретив мужчину на улицу, молодой человек позже увидел сообщение о его пропаже в социальных сетях и помог потерявшемуся человеку согреться и поесть, сообщает V-Tagile.
Егор обнаружил Алексея Плохова возле дома №31 по Уральскому проспекту. Вначале юноша не обратил внимание на мужчину в грязной одежде и домашних тапочках.
Я, как обычно поднялся домой. После у меня папа пошел в школу забирать моего младшего брата. Вернувшись домой, он мне рассказал, что видел мужчину возле нашего дома, который стоит в легкой одежде и в тапочках. Я и вспомнил про этого мужчину. Позже у меня папа сел за компьютер почитать новости. Там то и увидели объявление о пропаже,рассказывает Егор.
Молодой человек отправился на улицу и после того, как нашёл Алексея, уговорил его подняться в квартиру, выпить чая, поесть и согреться. В это же время Егор позвонил координатору поискового отряда и сообщил о том, что нашёл пропавшего человека. Члены отряда «Скорпион» забрали мужчину из квартиры студента и передали полиции.