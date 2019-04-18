Пропавшая в Тюмени школьница уехала к подруге в Екатеринбург
Сегодня, 13:30ОбществоФото: 1MediaInvest
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16-летняя школьница, которая накануне пропала в Тюмени, была найдена в Екатеринбурге, сообщает «Наш город».
Сюжеты: Екатеринбург
Несовершеннолетняя сняла с карты отца 50 тысяч рублей и отправилась в Екатеринбург. Школьница поехала к своей подруге, которая оказалась в сложной жизненной ситуации.
В настоящий момент девочка возвращена родителям.
Напомним, школьница пропала 16 апреля. Она ушла в школу, но на уроках не появилась. Несовершеннолетнюю объявили в федеральный розыск.
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