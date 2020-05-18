Михаил Мишустин потребовал выплатить надбавки медикам до 19 мая

По словам Михаила Мишустина, все медработники должны получить надбавки за апрель и май в полном объеме.

Врачам полагается прибавка за работу с пациентами, у которых коронавирус, в размере 80 тысяч рублей, фельдшеры и медсестры – по 50 тысяч рублей, младший медперсонал – по 25 тысяч рублей.

Средства были выделены из бюджета, но при расчетах выплат в регионах медикам начали насчитывать выплаты за фактически проведенное время с коронавирусными больными. Поэтому вместо 25-80 тысяч рублей получилось всего по 250 рублей.

О проблемах с выплатами медиком Мишустин доложил президенту. Владимир Путин отчитал глав регионов за неверную интерпретацию его слов.