Михаил Мишустин потребовал выплатить надбавки медикам до 19 мая
Премьер-министр заявил, что ситуация с выплатами медикам должна быть решена до 19 мая, сообщают «Новые известия».
По словам Михаила Мишустина, все медработники должны получить надбавки за апрель и май в полном объеме.
Врачам полагается прибавка за работу с пациентами, у которых коронавирус, в размере 80 тысяч рублей, фельдшеры и медсестры – по 50 тысяч рублей, младший медперсонал – по 25 тысяч рублей.
Средства были выделены из бюджета, но при расчетах выплат в регионах медикам начали насчитывать выплаты за фактически проведенное время с коронавирусными больными. Поэтому вместо 25-80 тысяч рублей получилось всего по 250 рублей.
О проблемах с выплатами медиком Мишустин доложил президенту. Владимир Путин отчитал глав регионов за неверную интерпретацию его слов.
Было четко и ясно сказано, что эти деньги должны выплатить за работу с заболевшими коронавирусом, а не за какие-то часы и минуты, проведенные с ними. Я назвал конкретные цифры. Я что поручал считать часы? сказал президент.