Евгений Куйвашев объяснил, почему врачи получили неполные выплаты за больных COVID-19
Сегодня, 08:57ОбществоФото: личная страница в instagram Евгения Куйвашева
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Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram объяснил, почему уральские врачи получили дополнительные выплаты за работу с больными коронавирусом в меньшем размере, чем было заявлено.
Сюжеты: Коронавирус
Один из Артемовских медиков задал губернатору вопрос о том, почему за работу с больными COVID-19 было выплачено 25 тысяч рублей, вместо обещанных 80-ти.
По словам губернатора, за особые условия работы полагается надбавка. Однако в Артемовском коронавирус был выявлен сравнительно недавно, в конце апреля. Он предположил, что исходя из этого производился расчет и надбавка была выплачена только за последнюю неделю.
По последним данным, в Свердловской области зарегистрировано 1844 случая заболевания коронавирусом. 12 пациентов находятся в тяжелом состоянии, еще у 36 состояние средней тяжести.
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