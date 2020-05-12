Евгений Куйвашев объяснил, почему врачи получили неполные выплаты за больных COVID-19

Один из Артемовских медиков задал губернатору вопрос о том, почему за работу с больными COVID-19 было выплачено 25 тысяч рублей, вместо обещанных 80-ти.

По словам губернатора, за особые условия работы полагается надбавка. Однако в Артемовском коронавирус был выявлен сравнительно недавно, в конце апреля. Он предположил, что исходя из этого производился расчет и надбавка была выплачена только за последнюю неделю.