Евгений Куйвашев рассказал, что влияет на продление режима самоизоляции

По его словам, властями и эпидемиологами учитываются темпы прироста новых заболевших, количество свободных коек, которые могут принимать больных с коронавирусом, а также число жителей, проходящих тестирование. Кроме того, режим самоизоляции будет продлен в случае увеличения числа летальных случаев и уровень заболеваемости пневмонией.

Еще на решение повлияет выработанный общественный иммунитет, который складывается из тех, кто уже вылечился от инфекции, а также от людей, имеющих антитела.

Губернатор отметил, что все факторы отслеживаются, анализируются и обсуждаются не только на региональном, но и федеральном уровне.

По каким-то из этих показателей мы выглядим неплохо, какие-то, как например, заболеваемость пневмониями, в последние дни нас серьезно тревожат, сказал Куйвашев.