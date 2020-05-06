Евгений Куйвашев заявил о продлении режима изоляции после майских праздников
Сегодня, 10:10ОбществоФото: личная страница Евгения Куйвашева в Instagram
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В Свердловской области планируют продлить режим самоизоляции граждан как минимум до 18 мая. Об этом рассказал Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.
Сюжеты: Коронавирус
По его словам, первая неделя после того, как закончатся майские праздники, покажет, насколько тщательно жители региона соблюдали режим, а также какие результаты от этого получены. Только после этого можно будет принимать решение о постепенном снятии ограничений.
Напомним, по последним данным в Свердловской области зарегистрировано более 1,2 тысячи случаев заражения коронавирусом, из них 182 человека выздоровели.
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