Евгений Куйвашев объяснил, почему на Урал привозят людей из других стран
Сегодня, 18:15ОбществоФото: личная страница в instagram Евгения Куйвашева
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram рассказал, почему в регион привозят людей из других стран.
Сюжеты: Коронавирус
По его словам, все вывозные рейсы встречают медики, которые соблюдают все необходимые меры предосторожности. Он отметил, что большинство приезжих — это уральские жители.
Для многих из которых затянувшееся пребывание в чужой стране стало серьезным испытанием, сообщил губернатор.
Он добавил, что власти должны не только обеспечить эпидемиологическую безопасность, но и создать комфортные условия для временной изоляции пребывающих из-за рубежа граждан.
По данным на 9 мая в Свердловской области выявлен 121 новый случай заражения коронавирусом. В общей сложности количество заболевших составляет 1705 человек.
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