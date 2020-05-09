Евгений Куйвашев объяснил, почему на Урал привозят людей из других стран

По его словам, все вывозные рейсы встречают медики, которые соблюдают все необходимые меры предосторожности. Он отметил, что большинство приезжих — это уральские жители.

Для многих из которых затянувшееся пребывание в чужой стране стало серьезным испытанием, сообщил губернатор.

Он добавил, что власти должны не только обеспечить эпидемиологическую безопасность, но и создать комфортные условия для временной изоляции пребывающих из-за рубежа граждан.