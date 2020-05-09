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#300лет
Евгений Куйвашев объяснил, почему на Урал привозят людей из других стран
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024Коронавирус
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Евгений куйвашев

Евгений Куйвашев объяснил, почему на Урал привозят людей из других стран

Сегодня, 18:15ОбществоФото: личная страница в instagram Евгения Куйвашева
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