Сбивший пешеходов на тротуаре в Екатеринбурге водитель избежал ареста

Сбивший пешеходов на тротуаре в Екатеринбурге водитель избежал ареста
Сбивший пешеходов на тротуаре в Екатеринбурге водитель избежал ареста
Сегодня, 09:16ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Водителя, сбившего в центре Екатеринбурга пешеходов, один из которых скончался в больнице от полученных травм, по решению суда отправили под подписку о невыезде.

Таким образом, 32-летний водитель SEAT избежал не только СИЗО, но и домашнего ареста, сообщает Е1. Мужчине, который в момент ДТП находился в состоянии опьянения, 14 мая было предъявлено обвинение.

Как пояснил глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, следователи ходатайствовали перед судом, чтобы водителю избрали меру пресечения, связанную с изоляцией от общества на период расследования.

После того, как суд оставил водителя на свободе, с него была взята подписка о невыезе.

По предъявленному молодому мужчине обвинению, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, резонансное ДТП возле Оперного театра в Екатеринбурге, в котором пострадали пять взрослых и двое детей пострадали, произошло вечером 11 мая. Через несколько дней 79-летняя пенсионерка, пострадавшая в этой аварии, скончалась в больнице от полученных травм.

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Екатеринбург
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