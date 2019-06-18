Росконтроль нашел кишечную палочку в свиных стейках

Результаты проверки показали, что в охлажденных стейках компании «Билла» наличие патогенной микрофлоры превышает норму в десять раз, в стейках компании «Мяснов» обнаружены добавки, увеличивающие вес продукта, в частности, растительный углеводный компонент.

Абсолютно во всех образцах эксперты обнаружили бактерии кишечной палочки, в связи с чем рекомендуется тщательно прожаривать мясо.