Росконтроль нашел кишечную палочку в свиных стейках

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Росконтроль проверил стейки из крупных торговых сетей, сообщают «Новые известия».
Результаты проверки показали, что в охлажденных стейках компании «Билла» наличие патогенной микрофлоры превышает норму в десять раз, в стейках компании «Мяснов» обнаружены добавки, увеличивающие вес продукта, в частности, растительный углеводный компонент.
Абсолютно во всех образцах эксперты обнаружили бактерии кишечной палочки, в связи с чем рекомендуется тщательно прожаривать мясо.
Эскалопы «Карусель», по мнению специалистов Росконтроля, обладают неудовлетворительными органолептическими качествами. В список лучших вошли свиной стейк Globus, эскалоп «Ашан» и стейки «Мираторг».
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей