«У кота гнила лапа»: тагильчанка пожаловалась на ветеринарные клиники

В Нижнем Тагиле у девушки из окна четвертого этажа выпал кот. Тагильчанка немедленно отвезла животное в ветеринарную клинику «Симба», находящуюся по адресу ул. Носова, 1. Там кота осмотрели, диагностировали повреждение лапы и наложили лангетку.

Женщина в «Симбе» пыталась нас отправить на операцию, которая стоит 7 000 рублей. Мы отказались и, как оказалось позже, операция нам была не нужна,рассказала редакции TagilCity.ru Мария.

После медицинских манипуляций кота отвезли домой. Через несколько дней у животного начала гнить лапа. Хозяева животного предположили, что ухудшение произошло из-за неправильно проведенных манипуляций в «Симбе» и решили, по совету друзей, обратиться в «Динго».

Ветклиника «Динго» находится по адресу ул. Садовая, 60. Как отметила хозяйка животного, это на другом конце города от ее дома. Поэтому Мария предварительно позвонила в клинику и уточнила, смогут ли ее принять. На другом конце провода ответили утвердительно.

Однако когда девушка попала на прием, животному отказались оказывать помощь.

Мы приехали в больницу, без очереди нас провели к доктору, и его ответ ввёл меня в шок. Он, даже не осмотрев нашего кота, сказал: я не собираюсь его лечить после кого-то, исправлять чужие ошибки. Я ему объясняла, что у кота заживо гниет лапа. Просила: помогите ему, пожалуйста. Уже со слезами на глазах. Он лишь ответил, что не хочет ничего делать, мол, езжайте туда, где это сделали, поделилась впечатлениями от посещения клиники «Динго» Мария.

Редакция обратилась за комментариями по данному случаю в ветклинику «Динго».

Кота лечили в другой клинике, другой доктор. У девушки с собой не было даже истории болезни. По этой причине мы отказали в приеме,пояснили редакции в клинике «Динго».

Также редакции удалось связаться с другими тагильчанами, которые возили на лечение в «Динго» своих питомцев.

Лечила там кота, все нормально,поделилась тагильчанка Наталья.

Не знаю, может это совпадение или что-то еще, но месяц назад моей собаке, которая была «белая, мягкая и пушистая», как котенок, там сделали наркоз, после этого у него появилась агрессия к хозяевам. Он бросился на моего мужа. Заводчица наша сказала, что, возможно, это побочные действия от некачественного наркоза. Еще и за зашив лапы с нас содрали 4 200 рублей, я считаю, что это дорого,поделилась с редакцией еще одна тагильчанка.

После посещения «Динго» Мария с котом была вынуждена вернуться в первую клинику.

Лечение проводил уже другой доктор, мужчина. Коту помогли, сейчас ему уже лучше,рассказала Мария.

Редакция TagilCity.ru обратилась в ветклинику «Симба», чтобы узнать, могло ли неправильно проведенное лечение привести к нагноению лапы.