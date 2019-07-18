В Нижнем Тагиле на реконструкцию общественных пространств направлено 100 млн рублей

Открытие «Центра семейного отдыха» ожидается ко Дню города. Работу по обустройству общественной территории выполнены на 70% и со слов председателя ТОС Михаила Карпова, идут с опережением графика. Тротуары вымощены, установлены бортовые камни, засеяны газоны, в тестовом режиме работает система наружного освещения. На данный момент происходит монтаж сцены, устанавливаются тренажёры, на следующей неделе начнётся устройство 2D-ограждения спортивной площадки.

Уверен, что эта территория станет центром притяжения для жителей всего поселка. Обновление объектов социальной инфраструктуры отдаленного микрорайона на этом не завершено. На следующий год запланирован капитальный ремонт общеобразовательной школы № 24 и ряд других мероприятий,отметил Владислав Пинаев по результатам проверки.