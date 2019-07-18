В России представили образец электронного паспорта

Электронный паспорт будет похож на пластиковую банковскую карту, в него будет встроен чип и функция бесконтактного считывания информации, документ будет защищен голограммой и оснащен QR-кодом.

Документ будет выдаваться на 10 лет, будет содержать привычные данные, как и в бумажном паспорте. Однако он более функционален, так как к данным добавят СНИЛС и ИНН. Для совершения операций с документом планируют разработать специальное приложение для электронных устройств.