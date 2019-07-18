Житель Новоуральска осужден на три года за драку с сотрудниками ДПС в «Пятерочке»
Сегодня, 13:31ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Новоуральске мужчина приговорен к трем годам и одному месяцу лишения свободы условно за оскорбление сотрудника полиции и применение в отношении него насилия, сообщает СУ СК по Свердловской области.
Инцидент произошел в феврале этого года в магазине «Пятерочка». Девушка украла бутылку с алкоголем, это заметили сотрудники магазина и попросили отдать товар. Тогда девушка начала агрессивно себя вести и разбила бутылку. Конфликт перерос в драку, за хулиганку заступились ее товарищи. Работники торговой точки вызвали полицию.
Ближе всех в тот момент находился экипаж ДПС, их направили на место конфликта. В результате осужденный ударил сотрудника правоохранительных органов. Остальных защитников девушки к уголовной ответственности не привлекли.
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