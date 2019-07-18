Житель Новоуральска осужден на три года за драку с сотрудниками ДПС в «Пятерочке»

Инцидент произошел в феврале этого года в магазине «Пятерочка». Девушка украла бутылку с алкоголем, это заметили сотрудники магазина и попросили отдать товар. Тогда девушка начала агрессивно себя вести и разбила бутылку. Конфликт перерос в драку, за хулиганку заступились ее товарищи. Работники торговой точки вызвали полицию.