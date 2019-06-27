Жительницу Туринска будут судить за драку с полицейскими
Сегодня, 19:23ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Туринске местная жительница предстанет перед судом за то, что ударила сапогом полицейских, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
43-летняя женщина несколько раз ударила полицейских резиновым сапогом, затем два раза ногой ударила одного из них в лицо, по голени, второму вывернула руку.
Врачи констатировали у правоохранителей ушибы, у одного из них перелом руки.
За применение насилия в отношении сотрудников полиции женщине грозит до 10 лет тюрьмы.
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