Жители Краснотурьинска остались без холодной воды из-за аварии на водоводе
Вчера, 22:15ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Почти во всех районах Краснотурьинска, кроме Заречного, 18 августа в 11:00 была отключена холодная вода. По информации пресс-службы главы города, причиной отключения стала авария на шестом водоводе.
Пресс-секретарь главы Краснотурьинска Анна Загирова написала на своей странице в социальной сети «Вконтакте», что специалисты направились на место аварии для устранения неисправностей. Работы планируется завершить до 00:00. Она не исключила, что в городе будет организован подвоз воды, правда, подробностей или расписания работы водовозки не сообщила.
Пользователи социальных сетей в комментариях под новостями об отключении холодной воды начали спрашивать про то, когда появится горячее водоснабжение на улицах Карла Маркса, Пушкина, Свердлова и Серова. В большинстве домов в этом районе её нет на протяжении нескольких месяцев.
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