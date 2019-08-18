Жители Краснотурьинска остались без холодной воды из-за аварии на водоводе

Пресс-секретарь главы Краснотурьинска Анна Загирова написала на своей странице в социальной сети «Вконтакте», что специалисты направились на место аварии для устранения неисправностей. Работы планируется завершить до 00:00. Она не исключила, что в городе будет организован подвоз воды, правда, подробностей или расписания работы водовозки не сообщила.