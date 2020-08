В топ-30 рейтинга влиятельности Нижнего Тагила вошли только два бизнесмена

Всего два бизнесмена в 2020 году попали в тридцатку топа влиятельных Нижнего Тагила.

Ими оказались председатель совета директоров ЗАО «Стройкомплекс» Олег Сохраннов, занявший 13 строчку, а также учредитель ООО «Уралстроймонтаж» Алексей Голященко — на 26-27 месте. По сравнению с прошлым годом в этом плане ситуация не изменилась. В 2019 году в топ-30 также вошли двое бизнесменов. Однако тогда на пятое место вышел Сергей Силяев, являющийся учредителем ООО «Водоканал-НТ». Потеря Силяевым рейтинга вполне объяснима, так как за последний год вокруг компании возникает немало скандалов. Например, одним из последних событий, не лучшим образом повлиявших на репутацию компании, стала проверка прокуратуры, которая показала, что «Водоканал» три года не проводил профилактические мероприятия на очистных сооружениях. Олег Сохраннов сохранил свою позицию. В прошлом году он был на 12 месте. Что ж, для него ничего не изменилось. Голященко в этом году не просто стал новичком топ-100, а попал в топ-30. Однако компания Голященко является частым участником судебных дел, по большинству из которых выступает ответчиком. Из последних выигранных УСМ контрактов — ремонт Южного подъезда к Нижнему Тагилу. Стоимость работ — 88 миллионов рублей. TagilCity опубликовало топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила

