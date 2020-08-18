В топ-30 рейтинга влиятельности Нижнего Тагила вошли только два бизнесмена

Голященко в этом году не просто стал новичком топ-100, а попал в топ-30. Однако компания Голященко является частым участником судебных дел, по большинству из которых выступает ответчиком. Из последних выигранных УСМ контрактов — ремонт Южного подъезда к Нижнему Тагилу. Стоимость работ — 88 миллионов рублей.