Активисты покинули рабочую группу по строительству храма в Екатеринбурге
Представители сообщества «Парки и скверы Екатеринбурга» вышли из рабочей группы по проведению опроса о строительстве храма святой Екатерины. Они заявили, что не будут делить с властями города ответственность за проведенный опрос, пишет ЕТВ.
По заявлению представителей сообщества, они не хотят работать вместе с чиновниками и мэром города, поскольку им не дали возможности обсудить параметры, принципы и сроки проведения опроса.
Рабочая группа городской думы оказалась игрушкой в руках расчетливых чиновников администрации Екатеринбурга, заявили представители сообщества.
Также, по их словам, они не получили ни одного ответа на свои обращения. В сообществе считают, что решение об опросе горожан принял единолично Александр Высокинский и его подчиненные, не учтя при этом интересы жителей города.
Мы считаем невозможным быть соучастниками навязывания городу решения по выбору площадки для строительства храма святой Екатерины и объявляем о прекращении своей работы в рабочей группе, заявили в организации.
Опрос по строительству храма пройдет 13 октября на 44 участках