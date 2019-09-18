Активисты покинули рабочую группу по строительству храма в Екатеринбурге

По заявлению представителей сообщества, они не хотят работать вместе с чиновниками и мэром города, поскольку им не дали возможности обсудить параметры, принципы и сроки проведения опроса.

Рабочая группа городской думы оказалась игрушкой в руках расчетливых чиновников администрации Екатеринбурга, заявили представители сообщества.

Также, по их словам, они не получили ни одного ответа на свои обращения. В сообществе считают, что решение об опросе горожан принял единолично Александр Высокинский и его подчиненные, не учтя при этом интересы жителей города.

Мы считаем невозможным быть соучастниками навязывания городу решения по выбору площадки для строительства храма святой Екатерины и объявляем о прекращении своей работы в рабочей группе, заявили в организации.