Брат известного комика Незлобина подал в суд на свердловские власти

Брат популярного юмориста и экс-резидента ComeduClub Александра Незлобина Максим подал иск в суд к мэрии Полевского, следует из записи картотеки городского суда.

Иск касается трудового спора. Преварительное заседание по нему запланировано на 25 сентября. Максим Незлобин, который был в августе 2020 года уволен с поста начальника городского управления в связи с утратой доверия требует восстановить его в должности. Весной текущего года в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». По версии сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского полицейского главка, он совершал махинации с бюджетными средствами. Кроме того, он устраивал на должности людей, которые фактически не выполняли свою работу. На Урале суд отказался арестовывать брата экс-резидента из Comedy Club Незлобина

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter