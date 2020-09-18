Брат известного комика Незлобина подал в суд на свердловские власти

Брат известного комика Незлобина подал в суд на свердловские власти

Сегодня, 13:05ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Брат популярного юмориста и экс-резидента ComeduClub Александра Незлобина Максим подал иск в суд к мэрии Полевского, следует из записи картотеки городского суда.

Иск касается трудового спора. Преварительное заседание по нему запланировано на 25 сентября.

Максим Незлобин, который был в августе 2020 года уволен с поста начальника городского управления в связи с утратой доверия требует восстановить его в должности. Весной текущего года в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». По версии сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского полицейского главка, он совершал махинации с бюджетными средствами. Кроме того, он устраивал на должности людей, которые фактически не выполняли свою работу.

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