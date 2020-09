Была не рада: в Екатеринбурге водитель такси высадила 10-летнего ребенка-инвалида

В Екатеринбурге женщина-водитель такси высадила без причины 10-летнего ребенка-колясочника из такси, сообщает «КП-Екатеринбург».

Инцидент произошел в Екатеринбурге с женщиной ее сыном инвалидом-колясочником. Она вызвала такси, чтобы забрать мальчика с занятий. Приехавшая водитель была не рада такому пассажиру и сказала, что ее никто не предупреждал, что придется везти инвалида. Однако женщина всегда предупреждает оператора о том, что поедет колясочник. Как только машина поехала, водитель передумала и попросила пассажиров покинуть такси. Она объяснила это тем, что мама мальчика повышает на нее голос. В итоге водитель сама достала инвалидное кресло из багажника, посадила в него ребенка и уехала. Им пришлось вызвать еще одно такси, водитель которого благополучно доставил их в нужное место. Напомним, что ранее в Екатеринбурге водитель «Яндекс-Такси» избил трех девушек из-за того, что ему пришлось их долго ждать у подъезда. Три екатеринбурженки отбивались утюгом от водителя «Яндекс-Такси»

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter