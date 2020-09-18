Была не рада: в Екатеринбурге водитель такси высадила 10-летнего ребенка-инвалида

Была не рада: в Екатеринбурге водитель такси высадила 10-летнего ребенка-инвалида

Сегодня, 08:41ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге женщина-водитель такси высадила без причины 10-летнего ребенка-колясочника из такси, сообщает «КП-Екатеринбург».

Инцидент произошел в Екатеринбурге с женщиной ее сыном инвалидом-колясочником. Она вызвала такси, чтобы забрать мальчика с занятий.

Приехавшая водитель была не рада такому пассажиру и сказала, что ее никто не предупреждал, что придется везти инвалида. Однако женщина всегда предупреждает оператора о том, что поедет колясочник.

Как только машина поехала, водитель передумала и попросила пассажиров покинуть такси. Она объяснила это тем, что мама мальчика повышает на нее голос.

В итоге водитель сама достала инвалидное кресло из багажника, посадила в него ребенка и уехала.

Им пришлось вызвать еще одно такси, водитель которого благополучно доставил их в нужное место.

Напомним, что ранее в Екатеринбурге водитель «Яндекс-Такси» избил трех девушек из-за того, что ему пришлось их долго ждать у подъезда.

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