На Урале планируют ремонт школы-интерната для незрячих детей

В рамках Екатерининской ассамблеи в Екатеринбурге крупные бизнесмены соберут средства на ремонт школы-интерната в Верхней Пышме, сообщает Е1.

Ежегодно учредители ассамблеи выбирают социальные проекты на которые тратят деньги, собранные с продажи билетов и лотов. В этом году на конкурс было заявлены 34 организации, победителем стала школу-интернат. Стоимость проекта составляет 16 миллионов рублей, руководство просит сделать капитальный ремонт в помещениях для лечения слепых и слабовидящих детей. По словам вице-президента Свердловского союза промышленников и предпринимателей Михаила Черепанова, в школе-интернате имени Мартиросяна проходят обучение дети со всей Свердловской области, причем многие из них живут там весь учебный год. Медицинское отделение заведения работает круглосуточно. В 2002 году проводился капитальный ремонт медицинского блока, однако медицинское оборудование тогда не менялось. На данный момент в школе сейчас учатся 278 слепых и слабовидящих детей из 43 городов и поселков Свердловской области. Из них 104 проживают в интернате. По словам директора Верхнепышминского интерната имени С. А. Мартиросяна Нины Шалган, школе нужно новое современное медицинское оборудование, так как в заведении проводят курсы лечения без отрыва от учебы. Если на благотворительном вечере будет собрано средств больше, чем нужно школе, то оставшиеся деньги будут переданы на проекты организаций «Благое дело» и фонду «Подари жизнь». Благотворительный вечер пройдет 4 декабря, билет на него стоит 40 тысяч рублей. Напомним, что в прошлом году стол, изготовленный губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, был продан на аукционе «Екатерининская ассамблея» за 35 миллионов рублей. Стол Евгения Куйвашева продан на аукционе за 35 миллионов рублей

