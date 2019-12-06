Стол Евгения Куйвашева продан на аукционе за 35 миллионов рублей
Стол, изготовленный губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, был продан на аукционе «Екатерининская ассамблея» за 35 миллионов рублей, сообщает Ура.ру.
Покупателем стал владелец компании «Сима-Ленд» Андрей Симановский.
Начальная стоимость стола составила 20 тысяч условных единиц (одна единица была равна 70 рублям), что в переводе на рубли значит 1,4 миллион. В итоге Андрей Симановкий поднял стоимость до 500 тысяч условных единиц, то есть, до 35 миллионов рублей.
Организаторы уточнили, что это рекорд для аукциона. Зал, после завершения торгов, аплодировал стоя.
Понимаю, что стол для вас не важен, и вы делаете добро для людей. Искреннее вам спасибо, обратился к Симановскому Евгений Куйвашев.
Затем он пошутил, что думает об открытии мебельной фабрики.
В августе Евгений Куйвашев разместил пост в Instagram, что в районе Ирбита нашел 120-летние доски и хочет их них сделать стол для мамы. Он написал, что результат превзошел все ожидания. Он изготовил два стола. Один губернатор направил маме, а второй решил выставить на аукцион. Также в публикации он отметил, что все вырученные средства от продажи стола направит в детский центр «Хочу ходить».