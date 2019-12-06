Стол Евгения Куйвашева продан на аукционе за 35 миллионов рублей

Покупателем стал владелец компании «Сима-Ленд» Андрей Симановский.

Начальная стоимость стола составила 20 тысяч условных единиц (одна единица была равна 70 рублям), что в переводе на рубли значит 1,4 миллион. В итоге Андрей Симановкий поднял стоимость до 500 тысяч условных единиц, то есть, до 35 миллионов рублей.

Организаторы уточнили, что это рекорд для аукциона. Зал, после завершения торгов, аплодировал стоя.

Понимаю, что стол для вас не важен, и вы делаете добро для людей. Искреннее вам спасибо, обратился к Симановскому Евгений Куйвашев.

Затем он пошутил, что думает об открытии мебельной фабрики.