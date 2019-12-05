Евгений Куйвашев призвал свердловчан поставить прививки от гриппа
Сегодня, 19:07Здоровье и экологияФото: скрин с видео со страницы Евгения Куйвашева в Instagram
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Губернатор Свердловской области поставил прививку от гриппа и записал видео для свердловчан с призывом сделать то же самое. Видео глава региона разместил в своем Instagram.
Глава региона опубликовал видео из прививочного кабинета, где ему поставили прививку от гриппа.
Сам сделаю и всем советую, потому что лучше потратить здоровое время на себя и своих близких, чем в выходные и новогодние праздники болеть и покупать лекарства, написал губернатор.
В этом году Нижнем Тагиле 30% детей были привиты от гриппа. Пройти вакцинацию можно в поликлиниках по месту жительства.
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