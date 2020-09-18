Самозанятые свердловчане получили более 70 млн рублей «коронавирусной» поддержки

Самозанятые свердловчане получили более 70 млн рублей «коронавирусной» поддержки

Сегодня, 14:00ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Самозанятым Свердловской области выплачено более 70 миллионов рублей в качестве поддержки, сообщает информационный портал Свердловской области.

Данную инициативу предложил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

1 октября 2020 года прием заявлений на такие выплаты будет завершен.

На сегодняшний день Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства уже перечислил плательщикам налога на профессиональный доход (НПД) около 72,6 миллионов рублей, зарегистрировано 14 516 заявлений.

По словам заместителя директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерия Пиличева, для того, чтобы получить поддержку, надо зарегистрироваться на сайте и нажать кнопку «Подать заявление». Выплата приходит уже через несколько дней. Также можно авторизоваться через сайт госуслуг.

Самозанятые, зарегистрированные до 1 апреля и не снявшиеся с учета к 1 мая, имеют право на две выплаты по пять тысяч рублей, а те, кто зарегистрировался в период со 2 апреля по 1 мая, получают одну выплату.

Напомним, что согласно решению губернатора региона Евгения Куйвашева, в Свердловской области самозанятые получают поддерживающие выплаты на фоне пандемии.

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