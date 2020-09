Жителям Свердловской области на следующей неделе удастся погреться на солнце, сообщает Гидрометцентр.

По словам научного руководителя гидрометцентра Романа Вильфанда, в выходные будет не более +13 градусов, однако с 22 сентября температура станет постепенно повышаться. Также он подчеркивает, что для сентября это является нормальной погодой. В среду и четверг воздух прогреется до +20 градусов. Напомним, что на Урале 20 сентября ожидается новый циклон, он принесет дожди и заморозки. Синоптики предупредили о дождях и заморозках на Урале

