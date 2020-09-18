Тагильчан начали штрафовать после возвращения из-за границы

Из-за рубежа вернулись 135 жителей Нижнего Тагила, из них 83 человека не предоставили результаты анализов на COVID-19 на портале «Госуслуги». 73 туриста приглашены в полицию для дачи объяснений. На 10 уклонившихся от анализа уже составлен административный материал.