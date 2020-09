Тагильчан начали штрафовать после возвращения из-за границы

Тагильчане, не сдавшие тест на коронавирус после возвращения из-за границы, получат штраф, пишет ИА «Все новости».

Из-за рубежа вернулись 135 жителей Нижнего Тагила, из них 83 человека не предоставили результаты анализов на COVID-19 на портале «Госуслуги». 73 туриста приглашены в полицию для дачи объяснений. На 10 уклонившихся от анализа уже составлен административный материал. Им грозит наказание за нарушение части 2 статьи 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Статья предусматривает штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Напомним, первый на Урале штраф за нарушение данной статьи был наложен 7 сентября на жительницу поселка Рефтинский. Женщину оштрафовали на 15 тысяч рублей. На Урале назначен первый штраф за непредоставление информации о COVID-статусе

