В Екатеринбурге на Уралмаше из-за аварии при подключении отопления затопило школу № 72, сообщает Е1.

Сегодня утром школьники получили сообщения о том, что их переводят на дистанционное обучение. Затоплеными оказались два этажа здания, дети будут на дистанте до устранения последствий. В школе информацию подтвердили. По всей вероятности, авария произошла внутри здания, за это отвечает администрация учреждения. Напомним, что в Нижнем Тагиле к отоплению уже подключены более 70% домов и 64% детский садов. В Нижнем Тагиле к отоплению подключили более 70% домов

