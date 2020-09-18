В уральском поселке перекрывшего газ собственника обязали устранить нарушения

В уральском поселке перекрывшего газ собственника обязали устранить нарушения

Сегодня, 11:21ОбществоPhoto: "Вконтакте" Алексея Балыбердина
Собственник, который самовольно отключил газопровод у посёлка Таватуй, должен будет устранить нарушения за свой счет, сообщает депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин на своей странице во «Вконтакте».

Депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку собственника газопровода, который самовольно оставил перекрыл вентиль и оставил жителей поселка Таватуй без газа.

В ходе проверки Невьянская прокуратура нарушения земельного законодательства при занятии земельного участка газопроводом не выявила.

По решению прокуратуры обязанность по содержанию объекта и территории, на которой он расположен возлагается именно на владельца. Также он должен разработать и исполнить инвестиционные обязательства.

Напомним, что в Невьянском городском округе поселок Таватуй полностью остался без газа, из-за местного жителя, являющимся собственником магистрали. По его словам, газотрассу использовать было опасно. Это обусловлено тем, что она полностью разрушена.

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