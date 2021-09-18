Пропавший 45-летний офицер Александр Вяткин найден в Екатеринбурге

Поисками мужчины занимались как полицейские, так и военные и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». В результате пропавший был найден живым. Об этом сообщила его жена Александра. По ее словам, на данный момент она едет в медучреждение, в котором лежит ее муж. Пока неизвестно, что именно произошло с мужчиной, пишет Е1.