Пропавший 45-летний офицер Александр Вяткин найден в Екатеринбурге

Пропавший 45-летний офицер Александр Вяткин найден в Екатеринбурге
Пропавший 45-летний офицер Александр Вяткин найден в Екатеринбурге
Сегодня, 19:03ОбществоФото: 1MI
Пропавший 14 сентября в столице Урала офицер Александр Вяткин найден. В день пропажи мужчина должен был уехать домой, однако исчез.

Поисками мужчины занимались как полицейские, так и военные и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». В результате пропавший был найден живым. Об этом сообщила его жена Александра. По ее словам, на данный момент она едет в медучреждение, в котором лежит ее муж. Пока неизвестно, что именно произошло с мужчиной, пишет Е1.

Напомним, Александр Вяткин, после решения служебных вопросов в 32-м военном городке Екатеринбурга, позвонил семье и сообщил, что выезжает домой. После этого мужчина пропал, а его телефоны были отключены.

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