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17 тысяч мест планируется создать в детских садах Свердловской области до 2020 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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17 тысяч мест планируется создать в детских садах Свердловской области до 2020 года

Сегодня, 14:13Общество
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