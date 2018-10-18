17 тысяч мест планируется создать в детских садах Свердловской области до 2020 года

В настоящий момент уровень доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет составляет 74%.

Евгений Куйвашев в рамках выполнения поручения президента РФ Владимира Путина, поставил задачу правительству Свердловской области обеспечить на 100% доступность мест в яслях к 2020 году.

Вице губернатор Павел Креков пояснил, что в планах – открытие 17 тысяч мест для дошкольников. К концу 2018 году будет создано около 2000 мест. Также выделены 175 млн рублей на строительство двух ДОУ в Берёзовском – на 27 мест и в Красноуральске – на 135 мест.